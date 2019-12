Ioana DUMITRU s-a alaturat echipei OTTO Broker in functia de Director Executiv

17:00

Mai putin de 2% dintre romanii care au intrat in sistemul de pensii private Pilonul II, in prima parte a acestui an, au optat singuri fondul de pensie la care sa contribuie. Despre acesta situatie, efectele schimbarilor din domeniu, dar si despre viiitorul pensiilor private vor discuta Radu CRACIUN - Presedintele APAPR (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania) si Presedintele BCR Pensii - si Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii -, in cadrul emisiunii "Ora de risc" by XPRIMM, la RFI Romania, de marti - 3 decembrie a.c.