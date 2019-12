A vrut să plece din țară cu aproape 250.000 de euro ascunși sub haină

08:50

Un membru al Forțelor navale americane a împușcat mortal doi angajați civili ai Departamentului Apărării, după care s-a sinucis, în cursul unui incident care a avut loc miercuri la Șantierul Naval Pearl Harbor, informează Mediafax.Autoritățile militare nu au comunicat nicio informație despre presupusul motiv care l-a împins pe atacator să comită această faptă. O a treia victimă a atacului este în stare stabilă la spital. Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor— Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019