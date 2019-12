URMARESTE LIVE. Deputatul ACUM, Mihai Popsoi sustine un briefing de presa

21:30

La o zi dupa ce a fost eliberat, Vlad Filat a aparut in fata presei. Intr-o conferinta care a durat o ora si jumatate, fostul premier a spus ca el a depus personal solicitarea de a fi eliberat conditionat si ca e doar o coincidenta ca a fost acceptata in ziua in care a cazut guvernul Sandu - VIDEO