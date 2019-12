LIVE // Conferință de presă organizată de portalul POLITICS.MD

11:00

„Nu am mesaje pentru ei, doar probabil să fie sănătoși și să aibă grijă de ei și de cei apropiați”, a transmis Filat, transmite Politics.Fostul premier a declarat că a primit mesaje insistente de la mai multe persoane prin care a fost îndemnat să fugă din țară.„Cel mai insistent sfat din această dimineață al prietenilor a fost să plec cât mai repede din țară. Nu sunt un laș. Ideea nu este de ce nu am făcut-o eu, dar de ce mi se transmite acest mesaj atât de insistent. Încercați să găsiți răspunsul”, a îndemnat Filat.Potrivit încheierii judecătorești, Vlad Filat nu are interdicția de a părăsi țara, doar că trebuie să anunțe autoritățile despre noul său loc de trai.