Concursul de lectură „Bătălia cărților”. Cum poți deveni cititorul anului

17:15

Organizația studențească de nivel european BEST Chișinău, desfășoară în perioada 14-15 decembrie, competiția în domeniul IT – BEST Hackathon. Articolul Timp de 24 de ore își vor uni forțele pentru a crea un program soft. Cum poți face parte din competiția BEST Hackathon și tu apare prima dată în #diez.