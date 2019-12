Hotărârea de eliberare condiționată a lui Vlad Filat va fi atacată cu recurs

04:50

Europa nu va avea probleme în aprovizionarea cu gaze naturale la iarnă, chiar dacă nu se va ajunge la un nou acord privind livrările de gaze naturale ruseşti via Ucraina până la finele acestei luni, când expiră actualul acord de tranzit, arată un studiu publicat miercuri de un institut german. Europa nu va avea probleme în aprovizionarea cu gaze naturale la iarnă, chiar dacă nu se va ajunge la un nou acord privind livrările de gaze naturale ruseşti via Ucraina până la finele acestei luni, când expiră actualul acord de tranzit, arată un studiu publicat miercuri de un institut german, transmite stiri.md cu referire la stiripesurse.ro. "Aprovizionarea cu gaze pentru iarnă este în siguranţă, chiar dacă discuţiile referitoare la livrările de gaze din Rusia via Ucraina spre Europa vor eşua", susţine studiul realizat de Institute of Energy Economics (EWI) din Koln. Potrivit acestui studiu, este posibil ca în Germania preţul gazelor naturale să înregistreze o creştere moderată dar nu vor exista întreruperi în aprovizionare. Facilităţile de stocare a gazelor sunt pline, preţurile sunt la cele mai mici valori din ultimii ani graţie supraofertei mondiale iar interconectarea reţelelor de gazoducte este într-o situaţie mult mai bună decât era în urmă cu zece ani, când o dispută dintre Rusia şi Ucraina pe tema preţului şi plăţilor gazelor naturale a afectat aprovizionarea statelor din Europa. Moscova a informat că nu vrea să ajungă la un nou război al gazelor naturale cu Ucraina, similar cu cel din 2009. Actualul acord care reglementează aprovizionarea Ucrainei cu gaze naturale ruseşti precum şi tranzitul spre Uniunea Europeană expiră la 31 decembrie 2019 iar negocierile pentru un nou acord sunt complicate de aspecte ce ţin de procedurile de arbitraj şi de anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014. Conform unui scenariu analizat de EWI, o întrerupere a tranzitului gazelor naturale ruseşti spre Europa via Ucraina în luna ianuarie 2020 ar produce o diminuare a exporturilor de gaze ale Rusiei spre UE cu 6,3 miliarde metri cubi în cursul acelei luni. Însă depozitele subterane de gaze ar acoperi 83% din deficitul de aprovizionare iar importurile de gaze naturale lichefiate ar completa restul. În această situaţie, preţurile la gaze din Germania ar creşte cu 5% iar în Grecia cu 45%, având în vedere că aceasta din urmă este izolată de principalele magistrale de gaze din Europa. Scenariile analizate de EWI arată însă că situaţia unei ierni cu temperaturi extrem de scăzute, care să se adauge întreruperii tranzitului gazelor naturale ruseşti spre Europa via Ucraina, ar duce la o creştere mai mare a preţului gazelor. Cu toate acestea, aprovizionarea cu gaze timp de trei luni este în siguranţă, chiar dacă criza s-ar prelungi până la finele lunii martie, când se încheie oficial sezonul de iarnă pe piaţa gazelor. Oficialii ruşi au anunţat că o nouă rundă de discuţii trilaterale ar putea avea loc joi, dacă firmele implicate, Gazprom din Rusia şi Naftogaz din Ucraina, sunt pregătite. De asemenea, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski ar putea discuta şi ei pe tema acestui subiect când se vor întâlni luni la Paris.