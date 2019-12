Ministerul Economiei vrea să lichideze monopolul din sectorul feroviar

14:00

O mașină veche pentru care un cuplu a plătit 100 de dolari în urmă cu 30 de ani a fost cumpărată de Elon Musk cu 1 milion de dolari. În 1989, cuplul din New York a cumpărat conținutul unui garaj abandonat, cu 100 de dolari. Tranzacția a avut loc la o licitație pe nevăzute, ceea ce înseamnă că aceștia nu știau ce se află înăuntrul unității de depozitare, potrivit CNBC. Cei doi au avut surpriza vieții când au descoperit ce se afla în garaj: Sub mai multe pături vechi se afla un autoturism Lotus Esprit din 1976, care a apărut în pelicula “James Bond:Spionul care m-a iubit” din 1977. După mulți ani în care mașina a făcut turul muzeelor, în 2013 cuplul a scos autoturismul la licitație și a fost cumpărat de o persoană anonimă cu 997.000 de dolari. Ulterior s-a aflat că persoana în cauză este chiar Elon Musk, un fan declarat al filmelor din seria James Bond. În film, autoturismul poate funcționa și sub ape, transformare care a necesitat multe ore de muncă ale unei echipe de ingineri și o investiție de peste 100.000 de dolari (425.000 de dolari în banii de azi). Musk spune însă că a rămas dezamăgit să descopere că transformarea nu funcționează și în realitate. “O voi echipa cu tehnologia Tesla și o voi face să se transforme cu adevărat”, a spus el. Recent, Musk a anunța că design-ul noului model Cybertruck a fost inspirat din acest model Lotus Esprit. Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm— Elon Musk (@elonmusk) 21 noiembrie 2019