Premierul Ion Chicu a cerut ministerului Finanțelor să asigure achitarea salariilor restante

13:40

Un tablou al francezului post-impresionist Paul Gauguin, singurul aflat într-o colecţie privată, a fost vândut, marţi seară, la Paris, pentru 9,5 milioane de euro. Preţul la care a fost adjudecată lucrarea a fost de două ori mai mare decât estimarea. Controversatul pictor (1848 -1903), despre care se spune că ar fi întreţinut relaţii cu minore din insula polineziană, a realizat „Te Bourao II” în 1897, când locuia în Tahiti. Tabloul, care prezintă un curs de apă, păsări şi flori în nuanţe de verde şi albastru, este singurul al lui Gauguin aflat într-o colecţie privată. Lucrarea face parte din seria de nouă realizată de artist în timp ce lucra la un proiect amplu, intitulat „Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?”. Potrivit Artcurial, cea mai recentă vânzare în Franţa a unui tablou Gauguin din perioada „Tahiti” a avut loc în urmă cu 22 de ani. Cel mai scump tablou Gauguin vândut la licitaţie este „Nafea Faa Ipoipo” (1892), vândut pentru aproximativ 300 de milioane de dolari în 2015 - cea mai valoroasă pictură la acel moment. Potrivit unor surse citate de BBC, el ar fi fost cumpărat de un muzeu din Qatar. Născut în Paris în 1848, Gauguin a fost influent în curentul simbolist ca pictor, sculptor şi ceramist şi a devenit cunoscut la nivel mondial după moartea sa, în 1903. El a influenţat artişti ca Pablo Picasso şi Henri Matisse.