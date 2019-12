Plahotniuc, tot el Vladislav Novak

20:40

Muncitorii de la intreprinderea ”Spatii verzi” au acum mai mult de lucru. Ei trebuie sa stranga doar frunzele uscate, pentru ca numai acestea ajung la platforma de prelucrare a deseurilor vegetale, prima de acest gen in orasul Chisinau. La poligonul deschis recent la Botanica sunt depozitate frunze, iarba sau rumegusul obtinut in rezultatul ingrijirii arborilor si arbustilor. Celelalte gunoaie sunt stocate in alta parte. ”E greu, pentru ca le strangem de doua ori”, spun angajatii de la Spatii Verzi.