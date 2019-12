Circulația la această oră pe străzile Capitalei

12:00

Premiul câştigat de acest lungmetraj dramatic, în care rolurile principale sunt interpretate de Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci, oferă platformei de streaming Netflix o nouă şansă în eforturile pe care compania americană le depune de câţiva ani pentru a câştiga în premieră premiul Oscar la categoria "cel mai bun film". Cursa pentru Oscar rămâne însă deschisă şi în acest an, iar membrii asociaţiei National Board of Review au premiat şi alţi concurenţi care sunt cotaţi ca favoriţi. Astfel, Quentin Tarantino a fost desemnat cel mai bun regizor graţie filmului "Once Upon a Time... in Hollywood", care i-a adus lui Brad Pitt premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Renee Zellweger a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă graţie interpretării celebrei Judy Garland în filmul biografic "Judy". Adam Sandler, considerat un candidat cu şanse mici la o nominalizare la Oscar într-un an extrem de competitiv, a primit trofeul pentru cel mai bun actor datorită rolului său - un comerciant de diamante - din drama poliţistă "Uncut Gems". Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar a fost câştigat de Kathy Bates pentru interpretarea sa din filmul "Richard Jewell". Premiul pentru cel mai bun film străin a revenit lungmetrajului sud-coreean "Parasite". La o zi după ce a câştigat şase Gotham Awards, platforma Netflix a reuşit o performanţă similară şi la premiile National Board of Review, şase dintre filmele sale fiind premiate în cadrul categoriilor recompensate de această asociaţie newyorkeză. Alături de "The Irishman", celelalte filme Netflix care au fost recompensate sunt următoarele: drama "Marriage Story", comedia cu accente dramatice "Dolemite is my Name" şi documentarele "American Factory", "The Black Godfather" şi "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese".