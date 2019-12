Chicu: Peste 1.500 de angajaţi din ţară nu şi-au primit salariile pentru luna octombrie. Ce spune ministrul Finanţelor

15:40

(UPDATE) VLAD FILAT: Ieri am vrut să îmi văd părinţii. Am sperat să se bucure. Îmi pare rău că nu au reuşit pentru că s-a început tălătura. Eu încă nu am sentiment de libertate, pentru că în societate nu există o înţelegere a actului judecătoresc. Citește mai departe...