Gabriela Firea l-a invitat pe Ion Ceban, primarul de Chișinău, la București

10:50

„Iar a tăcea și lașii știu!Toți morții tac! Dar cine-i viuSă râdă! Bunii râd și cad!"(George Cosbuc - Decebal către popor)De 101 ani, romanii sunt otrăviți zi de zi cu o mare minciună istorică, aceea ca în Transilvania și Banat, trăiau în mare prosperitate în imperiul habsburgic sau în regatul maghiar, iar unirea cu România a dus la decăderea celor doua provincii, scrie Petrișor Peiu pe www.ziare.com.Realitatea cifrelor este cu totul alta: Transilvania și Banatul erau o periferie săracă a imperiului austriac și apoi, între 1867-1918, o periferie și mai săracă a regatului ungar. Pentru cei care impraștie și azi cu obrăznicie mitul imperiului civilizator avem, mai jos, un tabel cu nivelurile PIB/locuitor din toate provinciile blestematului imperiu:Să spunem și cifrele, pentru a nu ramane nicio umbră de indoială: PIB/locuitor în Transilvania era, la 1910, 1.632 dolari (1990), în vreme ce Austria de Jos avea 3.780 dolari, Boemia 2.782, malul stâng al Dunării 1.900 dolari, malul drept al Dunării 1.878 dolari, bazinul Dunării și al Tisei 2.521 dolari, Austria avea o medie de 2.334 dolari, Ungaria avea 1.887 dolari media, iar media imperiului era de 2.164 dolari. Mai sărace decât Transilvania erau doar Galitia, Dalmatia, Bucovina (provincii imperiale) și Croația-Slavonia (parte a regatului maghiar).În ciuda tuturor minciunilor care ne manjesc ochii și urechile de zeci de ani, Transilvania si Banatul s-au dezvoltat în timpul și datorită administrației romanești, în ultimii 101 de ani. Iată unde ne aflam astăzi:Ungaria are trei macro-regiuni:a) Kozep-Magyarorszag-Centru, cuprinzând regiunile Budapesta și Pestab) Dunantul-Transdanubia, cuprinzând regiunile Kozep-Dunantul- Transdanubia Centrala, Nyugat-Dunantul- Transdanubia vestică și Del-Dunantul- Transdanubia sudicăc) Eszak es Alfold- Marea campie si Nordul, cuprinzând regiunile Eszak-Magyarorszag- Nordul Ungariei, Eszak-Alfold- Nordul marii câmpii și Del-Alfold- Sudul marii câmpii.Transilvania de azi este imparțită în două regiuni de dezvoltare: Centru și Nord-Vest, iar Banatul se află în regiunea Vest.Ce constatăm? Nivelul de performanță economică este clar superior în toată Transilvania față de partea de est a Ungariei, față de partea de sud și față de regiunea din jurul capitalei Budapesta (adică față de trei sferturi de Ungaria): dacă regiunea Centru are un PIB/locuitor (metodologia PPS - standardul puterii de cumpărare) de 60% din media UE, iar regiunea Nord-Vest are un PIB/locuitor (PPS) de 56% din media UE, macro-regiunea Eszak es Alfold (estul Ungariei, practic) are un PIB/locuitor (PPS) de numai 45% din media UE (regiunea Eszak-Magyarorszag- 46%, Eszak-Alfold- 43% si Del-Alfold - 48%). Ba chiar și regiunea Pesta din jurul Budapestei se află sub nivelul Transilvaniei (53 % din media UE -PIB/locuitor pentru maghiarii de aici)!Citiți continuarea analizei aici