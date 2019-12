Declarație: „Când era ministru, Andrei Năstase intra în magazine, lua haine și nu achita”

11:00

Liderii celor mai puternice state din lume au fost surprinşi într-o ipostază mai puţin „diplomatică” la recepţia de la Palatul Buckingham, aceştia neştiind că discuţia lor era înregistrată, informează Mediafax, care citează The New York Times. Iniţial, s-ar fi dorit ca la aniversarea Alianţei Nord-Atlantice să fie evitate orice fel de momente jenante, scrie The [...]