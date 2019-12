Apă potabilă pentru grădinițele din capitală! Soluția vine de la un lanț de magazine

13:50

Larisa Eni este din Chisinau. Este matematician de formare, o femeie foarte evlavioasă și are spiritul unionist în sânge. Despre vârsta ei, Larisa spune ca are 60 de ani și 7 ani de acasă, are un copil în care a pus tot sufletul ei și doi nepoți foarte dragi. Iată ce-și dorește de la viața […]