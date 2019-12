Fanii VANOTEK vor putea să se întîlnească cu el personal pe HIT FM

Întîlnirea va avea loc pe 12 decembrie, la ora 17:00, în cadrul deschiderii primului post de radio FAN ZONE din Moldova. În cadrul FAN ZONE HIT FM, renumitul DJ și vocalist Lori va acorda un interviu și va interpreta hit-uri precum Tell Me Who și Back to Me. Absolut orice fan al VANOTEK poate avea acces la interviul său pe HIT FM, să asculte și să vadă evoluarea artistului, să obțină un autograf ș

