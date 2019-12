Copa America 2020: Meciul de deschidere va fi Argentina - Chile

10:50

Fostul ministrul al Justiţiei Ion Păduraru îl contrazice pe Fadei Nagacevschi. Acesta susţine că nimeni nu era obligat să îl anunţe pe Nagacevschi că Filat ar putea ieşi la libertate. Despre asta Păduraru a scris pe pagina sa de Facebook. "Am impresia cu tare puțini au idee despre ce prevede legea privind liberarea condiționată, dar se grăbesc să se dea cu părerea. Ministru n-a știut!, Fosta ministră nu stie nimic dar presupune! Nimeni n-a informat conducerea țării. Mai ales este promovată ideea că demersul șefului penitenciarului ridică multe întrebări! Dar ce s-ar fi întâmplat dacă Ministrul justiției ar fi știut despre demers? S-ar fi implicat personal? S-ar fi opus liberării? Ar fi dat indicații? Cui? Șefului penitenciarului? Judecătorului? Dar ce are ministrul cu demersurile de acest gen? Răspund: Nimeni nu-i obligat să-l informeze! Ministrul justiției nu are atribuții în acest domeniu, chiar dacă e vorba de Vlad Filat. Ar fi loc doar pentru abuz, trafic de influență etc. Nici președintele țării nu are atribuții la supravegherea executării pedepselor de către condamnați. Poate doar grația individual pe unii condamnați. Desigur, la nivel politic, cazul Filat este sensibil, dar nu cred că este pusă în pericol securitatea națională. Prieteni, Hotărârea Parlamentului despre statul capturat încă nu a fost arhivată. Iar vrem capturare? Fiecare instituție are atribuțiile sale stabilite prin legi de care trebuie să se conducă! Nu de indicații, sau interese! Acum puțin despre lege: sensul legii (art. 266 alin. (1) din CE) constă în aceea că administrația penitenciarului nu trebuie să facă abuz, dacă condițiile pentru liberarea condiționată a unui condamnat sunt întrunite. Da, ei pot scrie demersul, dar pot refuza, însă pot refuza doar dacă sunt prezente circumstanțe de fapt și de drept, dar nu politice. Iar asta nu e tot. În cazul unui eventual refuz din partea administrației penitenciarului de a depune un demers privind liberarea condiționată în instanța competentă de judecată, condamnatul este în drept să se adreseze DIRECT în instanța de judecată cu o cerere în acest scop. Instanța va judeca cazul și poate refuza liberarea condiționată doar dacă sunt prezente motive de fapt și de drept care împiedică această procedură. Nimeni, conform competenței date prin lege nu a invocat motive de fapt pertinente ce ar fi împiedicat liberarea, iar condițiile legale pentru liberare au fost întrunite. De ce atâta zarvă?", a scris Păduraru. Un alt fost şef de la Justiţie Oleg Efrim a scris în comentarii la postare că "nimeni, dar nimeni, măcar nu a admis ca această procedură este exact ce prevede legea".