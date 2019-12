Alege un abonament Moldtelecom sau Unite și primește fiecare a doua lună cadou, timp de 1 an

Iarna e despre cadouri, despre filme, portocale, comunicare și planuri pentru noul an. De aceea, Moldtelecom are grijă să-ți creeze premisa pentru o iarnă caldă, de poveste și un an cu mai multe realizări. Alege orice abonament Moldtelecom sau Unite ori prelungește contractul existent și primești fiecare a doua lună cadou, timp de 1 an. În plus te bucuri de cele mai populare smartphone-uri la cele mai bune prețuri în rate.

