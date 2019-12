Accident matinal în Chișinău. Două femei au ajuns la spital

15:00

Fracțiunea PSRM în Consiliul municipal Chișinău are un nou consilier. Este vorba despre Nichita Țurcan care a ajuns consilier după ce Iuri Vitneanski și-a depus cererea de demisie, preferând să activeze în calitatea de vicepretor al sectorului Botanica, scrie deschide.md. De precizat că fracțiunea PSRM are 22 de consilieri în cadrul CMC. Ea este urmată …