Avertisment pentru cei ce călătoresc în Bulgaria. Pericol de accidente, din cauza zăpezii

Un candelabru stârneşte controverse în oraşul canadian Vancouver. Asta pentru că a fost pus sub un pod, şi a costat aproape 5 milioane de dolari. Este o formă de artă, spune cel care a avut trăznita idee. A avut de unde să scoată sumă exorbitantă pentru că este un dezvoltator imobiliar care are numai proiecte rezidenţiale de lux. Obiectul de decor de care este tare mândru, a fost programat să se rotească la anumite intervale de timp. Dacă unii dintre locuitori sunt fascinaţi de acest candelabru, alţii sunt de părere că nu are ce căuta într-un oraş în care este o criză imobiliară.