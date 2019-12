Renato Usatîi, despre eliberarea lui Filat: Mai n-am plâns

08:10

Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea de către Moldretail Group SRL a companiei Business Global Parc SRL. În spatele celor două denumiri de companii se ascund două rețele de magazine, controlate de doi milionari locali, transmite mold-street.com. Astfel Moldretail Group SRL activează ca rețeaua de magazine Linella, care a ajuns la 100 de unități, iar Business Global Parc SRL activează ca rețeaua de magazine IMC Market. Ambele întreprinderi desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor, produselor din tutun, produselor nealimentare, se arată în documentul aprobat de Consiliul Concurenței. Moldretail Group SRL cu o cifră de afaceri de 2,81 miliarde lei în 2018, este cea mai mare rețea de magazine din Moldova după cifra de afaceri și este deținută prin compania Ducates a milionarului Vasile Drăgan. Grupul include în total 14 companii (vinării, fabrici de carne, mori și întreprinderi de panificație etc), iar cifra de afaceri totală este mult mai mare. Business Global Parc SRL a avut în 2018 o cifră de afaceri de doar 157 milioane lei și este deținută de un alt milionar autohton - Iurie Mihalachi. Și acesta mai are în grup încă cinci companii. În urma analizei de piață, Consiliul Concurenţei a constatat că această preluare nu va afecta pe concurenţii de la Hypermarket/supermarket Nr.1, Fidesco, Fourshette, Velmart, Green Hills sau Kaufland. La fel aceasta nu va afecta reţelele de mici magazine deţinute de producători autohtoni, precum JLC, Pegas, Lapmol etc. Potrivit specialiştilor intrarea pe piaţă a grupului german Kaufland a dus la accelerarea procesului de preluări sau fuziune între companii, pentru a putea face faţă concurenţei. sursa: mold-street.com