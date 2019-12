Ion Chicu speră că protocolul de la Bratislava va fi totuși semnat

05:00

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va merge într-o nouă vizită în Rusia. Despre aceasta a anunțat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook, după întrevederea cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov. "Am discutat agenda actuală a relațiilor strategice dintre țările noastre, apreciind dinamica pozitivă a dezvoltării raporturilor comercial-economice. Am exprimat interesul major al Republicii Moldova pentru atragerea investițiilor ruse în proiecte importante de infrastructură. În cadrul întrevederii, domnul Vasnețov mi-a transmis invitația de a participa la ședința Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice și la summit-ul informal al Comunității Statelor Independente. Ambele evenimente vor avea loc la 20 decembrie, la Sankt Petersburg, unde, preconizez să am mai multe întrevederi bilaterale", a anunțat Igor Dodon. De menţionat că de la începutul mandatului său de preşedinte Igor Dodon a efectuat mai multe vizite în Federația Rusă, însă nicio vizită în România sau Ucraina.