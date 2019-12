Astăzi în Moldova și în lume

14:50

Noua guvernare a închis uşa Uniunii Europene pentru R. Moldova, dar nu merge pe un demers anti-european deschis de frica revoltelor sociale de felul celor care au dus la căderea regimului Ianukovici din Ucraina vecină, declară la Europa Liberă un fost secretar de stat din ministerul apărării, Dumitru Mînzărari. Specialist în probleme de securitate, Dumitru Mînzărari avertizează în acelaşi interviu asupra riscului unor cedări importante în viitor în fața Rusiei, explicând de asemenea de ce ruperea coaliției de guvernare ar putea avantaja Blocul ACUM. Dumitru Mînzărari: „Pentru R. Moldova în genere este destul de rău că au venit socialiștii la guvernare, având monopolul asupra celor tei ramuri ale puterii, însă pentru ACUM ca bloc politic, în comparație cu continuarea guvernării împreună cu PSRM, această dezvoltare este pozitivă. Continuarea lor de a fi într-o coaliție politică cu PSRM, care ar fi forțat inițiative și politici de apropiere cu Rusia, de vulnerabilizare a R. Moldova față de Rusia ar fi afectat popularitatea și sprijinul pe care ACUM îl are la o parte a electoratului. Deci, Blocul ACUM ar fi devenit o forță politică mai slabă, ar fi pierdut mulți alegători care s-ar fi dezamăgit de ACUM și i-ar fi învinuit că lucrează împreună cu PSRM în detrimentul intereselor R. Moldova. În sensul că, să recunoaștem, o mare parte a electoratului ACUM reprezintă un electorat mai liberal în sens ideologic, iar electoratul mai liberal reprezintă intelectualii, păturile de populație care se află mai mult în zona urbană, dar și o parte a electoratului care este anti-rusă.Pentru R. Moldova în genere este destul de rău că au venit socialiștii la guvernare, având monopolul asupra celor tei ramuri ale puterii, însă pentru ACUM ca bloc politic, această dezvoltare este pozitivă.Din motivul că conducerea PSRM-ului, dar și politicile socialiștilor de apropiere cu Rusia ar fi creat un sistem politic mai autoritar în Moldova și observăm, de exemplu, cum PSRM a preluat controlul asupra Curții Constituționale și acestea sunt doar niște semnale, aceasta ar fi antagonizat votanții, alegătorii liberali și apropierea PSRM de Rusia ar fi antagonizat acei alegători care au o frică față de creșterea influenței Rusiei în Moldova. Astfel, ACUM ar fi dispărut ca forță politică puternică de pe arena politică din Moldova. Faptul că ei au întrerupt această coaliție mai devreme decât mai târziu, în percepția mea, i-a favorizat.”Europa Liberă: Dar felul cum s-a întâmplat, ce credeți despre asta? De exemplu, Traian Băsescu le reproșa nu demult celor din ACUM că n-au jucat cartea asta în favoarea lor, că n-au încercat, bunăoară, să coalizeze sau să încerce o construcție politică cu democrații, care s-ar afla un pic mai aproape de ACUM ideologic.Dumitru Mînzărari: „În opinia mea, dl Băsescu greșește cu această evaluare. O fac foarte mulți politicieni din România din motivul că ei sunt dominați în evaluarea situației din Moldova de o frică față de Rusia și din motivul că pentru ei consolidarea puterii Rusiei în R. Moldova este răul cel mai mare, atunci oricare alternativă, oricât de rea ar fi ea, chiar un totalitarism, dar anti-rus în Moldova ar fi mai favorabil decât creșterea influenței Rusiei. Nu sunt de acord, fiindcă o revenire a autoritarismului sau o consolidare a autoritarismului în Moldova s-ar egala după pericol cu dorința și dezideratul Moldovei pentru integrarea europeană ar fi la fel de periculos ca și creșterea influenței Rusiei.O consolidare a autoritarismului în Moldova ar fi mai periculoasă decât venirea deschisă a Rusiei.Ar fi două scenarii egal de periculoase, ba chiar aș crede că o consolidare a autoritarismului în Moldova ar fi mai periculoasă decât venirea deschisă a Rusiei, fiindcă un guvern autoritar în Moldova este destinat să fie controlat de Rusia, deoarece fiind un singur pol de putere, nefiind balansat de alte două ramuri ale puterii, acest lucru va permite Rusiei să preia controlul asupra acestui pol de putere în R. Moldova destul de ușor și atunci Rusia ar guverna oricum, dar mai pe ascuns, ceea ce ne-ar permite să scăpăm de controlul rus mult mai dificil. Din acest motiv apariția unei conduceri autoritare care pe față ar spune că nu e pro-rusă într-adevăr ar deveni cu timpul controlată de ruși și ar fi mult mai periculoasă pentru Moldova. Așadar, acest scenariu care în România se consideră preferabil, de fapt, este mai rău pentru aspirația R. Moldova de a se integra în Uniunea Europeană. Unele critici, multe critici la adresa Blocului ACUM sunt meritate, însă nu putem critica Blocul ACUM pentru faptul că a făcut coaliție cu PSRM, fiindcă modul cum s-ar fi dezvoltat o conducere PDM în R. Moldova ar fi mers spre direcția aceasta: creșterea autoritarismului unui singur pol de putere.Ceea ce a făcut Blocul ACUM coalizându-se cu PSRM a fost un lucru rău, dar a fost răul cel mai mic.Deja am văzut că din cauza acestor apucături autoritare guvernarea PDM devenea tot mai marginalizată, mai ostracizată în Occident și ar fi fost nevoită să se angajeze în relații mai strânse cu Rusia, să facă cedări și într-un an, doi, trei ar fi nimerit sub un control la fel de puternic al Rusiei precum este dl Dodon astăzi. Din acest motiv, ceea ce a făcut Blocul ACUM coalizându-se cu PSRM a fost un lucru rău, dar a fost răul cel mai mic, încă ceea ce-i putem incrimina Blocului ACUM ca vină este faptul că nu a fost capabil să administreze această coaliție în modul optimal. ACUM la momentul când au coalizat cu PSRM-ul aveau pârghii de slăbire sau de menține în stare slabă a socialiștilor, inclusiv video-ul pe care PDM l-a făcut public, unde președintele Dodon recunoaște că e finanțat de Rusia. Blocul ACUM nu a avut experiența politică și cunoștințele necesare să exploreze acest video și alte vulnerabilități ale PSRM-ului. Aceștia, din contra, au făcut PSRM-ul mai puternic, oferindu-i un șir de pârghii care au consolidat influența executivă a președintelui Dodon, pe care el anterior n-a prea avut-o. Deci, aceasta a fost cea mai mare greșeală a Blocului ACUM.Politica lor optimală ar fi fost să mențină un PSRM mai slab, să mențină o președinție mai slabă, să nu ofere aceste cedări și să se străduiască să implementeze între timp reforme care ar fi consolidat celelalte ramuri de putere pentru a face reformele sale ireversibile și în paralel ACUM ar fi trebuit să negocieze cu forțe din PDM, să le încurajeze și să le dea speranță că o alternativă coaliție cu ei în viitor va fi posibilă cu condiția că vor repara unele greșeli și vor scăpa de unele persoane mai toxice.”Europa Liberă: Dar cum vedeți Dvs. rolul Partidului Democrat în accederea sau în succesiunea de putere de la Chișinău și în consolidarea poziției socialiștilor? Ei zic că „am avut și noi dreptul la o revanșă” sau lasă de înțeles, dar, pe de altă parte, au votat pentru Guvernul Chicu.Dumitru Mînzărari: „Dacă PDM era într-adevăr un partid pro-european, un partid care vedea un pericol din partea Rusiei la adresa vectorului pro-european al R. Moldova, nu ar fi votat niciodată pentru Guvernul Chicu sau pentru oricare guvernare socialistă. Evident că Partidul Democrat nu mai poate fi ghidat de considerente ideologice cum ar fi integrarea europeană și frica față de o creștere a influenței ruse în Moldova din motivul că a votat Guvernul Chicu.PD este un partid care protejează interesele membrilor săi, chiar dacă asta ar fi în detrimentul alegătorilor săi.Deci este un partid care protejează interesele membrilor săi, chiar dacă asta ar fi în detrimentul alegătorilor săi. Anume în aceasta constă o mare parte a greșelii dlui Băsescu care face diferența între PSRM și între curenta atmosferă din Partidul Democrat, el nu vede diferență mare. Uitându-ne după fapte, PDM în condițiile actuale ar fi votat exact aceleași politici de vulnerabilizare a Moldovei față de Rusia. În aceste condiții ar apărea întrebarea dacă există vreo posibilitate să atragem PDM în susținerea vectorului european al R. Moldova, în susținerea sinceră a acestui vector. În acest caz gândesc diferit în comparație cu mulți experți, căci sunt mai optimist.Totuși cred că în PDM încă mai există suficientă mobilizare, suficienți membri care s-ar putea mobiliza să susțină un vector pro-european și anti-rus. Și în acest context, când vorbesc de un vector pro-european și anti-rus, vorbesc pe dimensiunea de securitate, adică creșterea influenței ruse în Moldova, chiar pe dimensiunea economică și socială se va transforma în influență politică și va bloca integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană. Din aceste considerente sau pentru a convinge PDM-ul să continue să susțină vectorul pro-european al R. Moldova cred că ar fi nevoie de o intervenție mai activă a partenerilor occidentali ai R. Moldova. Am citit recent în presa de la Chișinău că ambasadorul american a făcut tot posibilul să mențină Guvernul Sandu. Posibil că d-lui a avut în vedere că a făcut tot posibilul, a aplicat toate măsurile de a menține Guvernul Sandu din cele care erau în instrumentare la îndemâna d-lui.La momentul actual sper că au apărut și alte instrumente, căci instrumentarul, cutia de instrumente a partenerilor noștri occidentali a primit noi pârghii și din speranța aceasta sugerez că ar fi bine ca partenerii occidentali să apeleze din nou la Partidul Democrat, să le explice potențialele scenarii nefaste, care vor fi nefaste inclusiv pentru ei și să îi convingă să reducă din unele condiționări ale lor mai radicale pentru o coaliție cu ACUM, pentru că o coaliție PDM-ACUM nu a fost posibilă, în primul rând, din cauza unor cerințe care nu sunt prea realiste din partea Partidului Democrat.O coaliție PDM-ACUM nu a fost posibilă, în primul rând, din cauza unor cerințe care nu sunt prea realiste din partea Partidului Democrat.Și astfel la momentul de față vina cea mai mare pentru situația creată totuși este a Partidului Democrat, și nu a Blocului ACUM, fiindcă Partidul Democrat ar fi putut vota pentru alegeri anticipate, și nu pentru venirea la putere a Guvernului Chicu, dacă într-adevăr erau pro-europeni și dacă într-adevăr credeau că dependența Moldovei de Rusia este un lucru periculos. Din punct de vedere politic, coaliția s-a rupt atunci când ei luptau pentru independența justiției. Acesta a fost un bonus politic pentru ACUM. Ei nu au fost aruncați de către PSRM din motivul unor acuzații argumentate mai puternic care ar fi fost acum în decembrie și noi am văzut că PSRM a recunoscut că ei intenționau să rupă coaliția aceasta mai târziu, dar ar fi făcut-o în condiții proaspete, unde niște dificultăți economice și sociale ar fi fost exploatate, ar fi fost amplificate retoric de către PSRM și toată vina ar fi fost dată pe guvernarea ACUM, astfel guvernul creând motive antisociale, antipopulare din motive de incompetență. Evident, aceste acuzații ar fi fost artificiale, dar oricum o mare parte a populației ar fi crezut în ele și astfel ACUM ar fi slăbit politic. Din motivul că au plecat din cauza conflictului iscat cu alegerea procurorului general, percepția este totuși că ACUM au fost alungați, au fost dați afară forțat de la guvernare de către PSRM din motivul că au luptat pentru un lucru bun, nobil pentru societate, pentru a face dreptate, pentru a pedepsi corupția, pentru prosperitatea Moldovei.În aceste condiții depinde cum ACUM va explora politic acest avantaj, fiindcă el este, dar, dacă nu va fi exploatat de către ACUM, nu va da roade multe. Urmăresc mai puțin situația de la Chișinău, dar totuși nu observ ca Blocul ACUM și în special Maia Sandu, fiindcă este capitalul politic al ei această luptă pentru un procuror general integru, acest fapt nu este suficient de bine exploatat în discuțiile cu publicul pentru a consolida puterea politică a Blocului ACUM, fiindcă această posibilitate, în percepția mea, există. Există o oportunitate pentru ACUM să atragă și mai mulți alegători de partea sa. Deci trebuie masiv, agresiv de exploatat acest lucru.M-aș fi așteptat acum la Chișinău să fie un fel de război politic, să fie foarte multe adresări către public, discutând minuțios diferite fapte ale noului guvern PSRM cu explicații clare pentru public: uitați-vă ce face PSRM, uitați-vă din ce motiv face, uitați-vă care sunt consecințele, uitați-vă de ce ei au distrus munca guvernării anterioare a Maiei Sandu etc. Acest lucru nu se face.”Europa Liberă: Aveți o explicație de ce?Dumitru Mînzărari: „Nu cunosc exact care ar fi motivul. O ipoteză cea mai probabilă este că membrii ACUM sunt istoviți moral după această lovitură a PSRM-ului, că a fost dat jos Guvernul Sandu, au moralul scăzut și încă nu și-au revenit.”Europa Liberă: Acum să tragem niște concluzii despre situația politică din acest moment. În analiza dlui Saakașvili, de exemplu, și am să citez aici: „Putin a finalizat operațiunea de acaparare a puterii în R. Moldova”. Așa a spus fostul lider georgian. În opinia Dvs. însă, din ce am observat, s-a câștigat o bătălie foarte importantă, dar nu lupta în întregime. Ce ați avut în vedere? Dumitru Mînzărari: „Pozițiile PSRM-ului nu sunt atât de puternice. În R. Moldova mai există un electorat destul de mare care este anti-socialist și anti-rus, adică există o masă suficient de mare care ar putea vota, susține un lider, dacă acesta ar veni să-i conducă și acum ar putea deveni Blocul ACUM sau Maia Sandu ar putea deveni acești lideri care să mobilizeze aceste mase în alegeri.În R. Moldova mai există un electorat destul de mare care este anti-socialist și anti-rus.Atâta timp cât PSRM-ul în frunte cu dl Dodon încă nu au reușit să-i impună Moldovei regulile de joc care există în Rusia și acestea sunt pârghii foarte autoritare ale statului, de constrângere a populației, a gândirii, a libertății la proteste, la asociație, la vot liber. Atâta timp cât mai putem încă avea alegeri libere, cât Partidul Socialiștilor nu riscă și încă o perioadă nu va risca să manipuleze în mod deschis alegerile, există șansa ca guvernarea PSRM să fie scoasă de la putere, fiindcă, de fapt, guvernarea PSRM acum nu reprezintă voința majorității publicului în R. Moldova. Ne uităm la sondaje și vedem că majoritatea publicului dorește integrarea cu Uniunea Europeană, iar guvernarea PSRM, de fapt, este antieuropeană, este orientată spre distrugerea vectorului de integrare europeană a R. Moldova și apropierea politică de Federația Rusă, iar retorica pro-europeană pe care o auzim de la guvernarea actuală, inclusiv de la președintele Dodon este aplicată pentru a ne adormi atenția, pentru a ne induce în eroare să nu rezistăm la acele politici pe care guvernarea actuală le implementează pe ascuns ca să distrugă vectorul pro-european pentru R. Moldova.Guvernarea PSRM acum nu reprezintă voința majorității publicului în R. Moldova.Atâta timp cât nu ne uităm atent la ceea ce face guvernarea actuală și nu protestăm public contra unor mișcări, fiind adormiți de aceste promisiuni că integrarea europeană a Moldovei va continua, le lăsăm mâinile libere PSRM-ului și acestei guvernări să facă ce doresc. Și acesta este cel mai mare pericol la momentul actual.”