Cum a fost găsit un bărbat după 14 zile petrecute în sălbăticie

16:50

Scrisoarea grupului de magistrați de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, prin care acuză procurorii de intimidări și presiuni, urmează să fie examinată de către procurorul general al R. Moldova. Alexandr Stoianoglo susține că va verifica informațiile făcute publice de către judecători, iar ulterior va veni cu mai multe detalii pe marginea acestui subiect. Potrivit procurorului general, acuzațiile aduse de către judecători urmează să fie verificate, iar dacă se va stabili că acestea corespund realității ar urma să fie luate măsuri în acest sens. Alexandr Stoianoglo, însă, a evitat să spună ce măsuri ar putea întreprinde Procuratura Generală dacă informațiile se dovedesc a fi veridice. „Începem să examinăm scrisoarea judecătorilor. Neapărat vom veni cu o reacție. Urmează să vedem dacă faptele indicate în scrisoare corespund sau nu realității. Deocamdată nu pot să vă spun ceva concret. Dacă este o astfel de adresare și am înțeles că petiția a fost adresată către toate instituțiile de stat, atunci urmează să verificăm. După ce vom verifica, vom lua decizii”, a declarat Alexandr Stoianoglo. Tot astăzi, președintele CSM, Dorel Musteață, a declarat că a recepționat scrisoarea semnată de cei 14 judecători și că urma ca la ședința CSM de astăzi, 3 decembrie, să vină cu propunerea de a introduce pe agendă acest subiect, însă ședința a fost amânată din lipsă de cvorum. „Cu părere de rău trebuie să constat faptul că scrisoarea dată este înaintată către organele statului și, este scris, membrii de drept ai CSM. Deci, prin urmare, se creează impresia că acești 14 judecători pe membrii judecători (ai CSM, n.r.) nu-i recunosc. Oricum, astăzi am avut intenția, chiar este în mapa mea, s-o introduc în ședința Consiliului ca să discutăm chestiunea dată”, a declarat Musteață. Un grup de judecători de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a semnat un document adresat conducerii R. Moldova și conducerii organelor din Justiție prin care denunță practicile unor procurori. Semnatarii susțin că sunt intimidați, prin diferite metode, să emită decizii ilegale, care ar favoriza acuzatorii de stat, la solicitarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurile speciale de investigații sau aplicării măsurilor de arest. Judecătorii semnatari au decis să facă publice, potrivit lor, instrumentele pe care unii procurorii le folosesc pentru a intimida și a exercita presiuni asupra magistraților din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și le solicită autorităților competente să fie luate măsuri pentru asigurarea unei justiții independente, principiului independenței judecătorului și garantarea drepturilor și libertăților omului. Documentul, semnat de 14 judecători, a fost expediat președintelui R. Moldova, Igor Dodon, președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, premierului Ion Chicu, ministrului Justiției, Fadei Nagacevshi, membrilor Consiliului Superior al Magistraților (CSM) și președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Angela Motuzoc. sursa: zdg.md