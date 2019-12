О нас: Филат на свободе

20:30

Intentia lui Igor Dodon privind deschiderea a doua noi aeroporturi, in nord si in sud, trezeste ingrijorare in randul mai multor experti. Potrivit lor, aceste planuri nu au o justificare economica, ci pun in pericol securitatea Republicii Moldova prin faptul ca Rusia ar putea obtine noi parghii de influenta asupra autoritatilor de la Chisinau.