Știri NTV Moldova 3 decembrie 2019

19:00

Prim-ministrul Ion Chicu a adresat astăzi un mesaj de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, a relatat pentru MOLDPRES Direcţia comunicare și protocol a Guvernului. • În mesaj se menționează: „Anual, la 3 decembrie, împreună cu întreaga comunitate mondială consemnăm Ziua persoanelor cu dizabilități. Această dată are o mare importanță socială educativă – este un prilej în plus să conștientizăm că putem și trebuie să fim mai buni și mai atenți. Noi ca societate, am parcurs și parcurgem...