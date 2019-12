Vlad Filat a fost retinut in octombrie 2015. La o sedinta a Parlamentului a fost lipsit de imunitate si dus in izolator, fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita. Ilan Sor, cel care l-a denuntat, este astazi dat in cautare - VIDEO

