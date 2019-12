În fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal au intervenit unele modificări

11:20

"Anual, la 3 decembrie, împreună cu întreaga comunitate mondială consemnăm Ziua persoanelor cu dizabilități. Această dată are o mare importanță socială educativă – este un prilej în plus să conștientizăm că putem și trebuie să fim mai buni și mai atenți. • Noi ca societate, am parcurs și parcurgem perioade complicate de constituire a statului. Probabil că pe acest motiv multe decizii importante le luăm cu întârziere. Dizabilitatea nu este o stare fizică. Dizabilitatea este o diferență care, împi...