Loteria Națională: Azi aflăm primul câștigător al campaniei Luna Darurilor

17:40

Moldova9.com continuă să urmărească rezultatele şi succesele eroilor reportajelor noastre. Despre performanţa micuţei artiste, cu origini din Găgăuzia, Mira Iasîbaş am scris nu o singură dată. Astăzi, există încă un motiv în plus ca să ne mândrim cu valorile noastre naţionale. Micuţa găgăuză, Mira Iasîbaş a devenit câştigătoarea concursului republican de frumuseţe “OUR LITTLE MISS […]