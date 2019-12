Proiect de lege: Persoanele fizice care colectează nuci, asigurate social și medical

11:20

Rodica Movileanu este o tânără din Ialoveni care acum un an a pus bazele unei afaceri în domeniul creșterii legumelor în sere. Deși, nu are studii în domeniul agricol a reușit, prin propriile greșeli, să crească în acest an castraveți care au fost înalt apreciați de consumatori. La numai 38 de ani, alături de familie […]