„Dodon umblă cu sapa la avioane”. Chirtoacă critică ideea construirii a două aeroporturi

18:10

Dacă în primele două zile ale iernii am avut ocazia să ne bucurăm de vreme caldă, neobișnuită pentru această perioadă a anului, în următoarele ore pe teritoriul Republicii Moldova ar urma să cadă precipitații sub formă de ninsoare. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele ore sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare pe întreg […]