Un fost angajat „FULGER” şi un poliţist din Hînceşti, cercetați penal pentru trafic de influență

Vremea extrem de nefavorabilă a provocat și victime: un elicopter de salvare s-a prăbușit în apropiere de Marsilia, iar cei trei membri ai echipajului și-au pierdut viața. Alte două persoane au murit după ce au fost luate de viituri. Viiturile au lovit în plin mai multe comunități din regiunea Provence, în sud-estul Franței. Printre oraşele afectate, unde situaţia e critică, se numără şi Cannes. În orașul Frejus, proprietarul unui motel a ieşit afară din curte ca să verifice grajdul cailor şi să-i lase liberi, când a fost luat de şuvoi cu tot cu maşina în care era. „I-am spus să vină înapoi de multe ori, dar s-a dus unde era apa mai mare și a fost luat de viitură. L-am strigat iar și iar, degeaba, așa că am chemat salvatorii, pompierii, elicoptere... Au ajuns rapid, dar spre miezul nopții l-au găsit”, a declarat partenera victimei, Delphine Orval. La câteva zeci de kilometri distanță s-a petrecut o altă tragedie: un elicopter aflat în misiune de salvare s-a prăbușit cu trei oameni la bord. Trupurile lor au fost descoperite de echipele de căutători în apropiere de Marsilia. Numărul victimelor ar putea fi totuși mai mare, pentru că zeci de oameni abia au reușit să se salveze din calea puhoaielor în ultima secundă. „Când am trecut pe acolo nu era multă apă, dar am rămas blocată în spatele unei crengi, nivelul apei a crescut și la un moment dat mi-am luat lucrurile și am lăsat mașina. Aveam apă până la mijloc. Unii oameni au 1,6 metri de apă în casă, cu o lună înainte de Crăciun, așa că da, eu sunt bine”, spune o femeie prinsă de viituri. Pentru unii localnici, însă, inundațiile nu sunt suficient de serioase încât să-i convingă să-și părăsească gospodăriile. Își curăță curțile după fiecare viitură și așteaptă să treacă potopul. Regiunea Var din sudul Franței a intrat deja în a două săptămână de ploi abundente și inundații puternice. Săptămâna trecută, șase persoane şi-au pierdut viaţa din cauza inundaţiilor sau a furtunilor, iar pagubele materiale cresc de la o oră la altă. Meteorologii au instituit codul roşul de inundaţii şi o autostradă care leagă Cannes de Toulon a fost închisă timp de patru ore din cauza viiturilor.