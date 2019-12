FOTO // Accident cumplit produs de un şofer intrat pe contrasens: bărbatul a murit, doi tineri sunt răniţi grav

16:00

În urma cu două săptămâni am fost în China, la invitaţia Huawei, şi am avut întâlniri cu o parte din conducerea companiei, dar am vizitat şi centre Huawei din Shenzhen, Dongguan şi Shanghai. Prima dată am vizitat Galileo Showroom Huawei din Shenzhen, unde chinezii ne-au prezentat câteva din tehnologiile 5G şi aplicaţiile lor. Ne-au explicat avantajele [...]