Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat. Care este adevărul despre sarcina vedetei

10:40

Interpreta Cleopatra Stratan are 17 ani și ne-a obișnuit cu imaginea de domnișoară cuminte, deși uneori are și outfituri mai îndrăznețe, zilele trecute însă a surprins cu totul, informează SHOK.md. Cleopatra, sâmbătă, a filmat un nou videoclip și pentru acesta a purtat o rochie mulată, cu un decolteu amețitor – așa cum nu am mai […]