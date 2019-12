Eroului Ioan Căplescu i s-a făcut dreptate la Mereni. Alexei Paluță: „Nu există localitate pe malul Nistrului unde să nu fi căzut vreun ostaș român la datorie”

13:10

De 1 decembrie, la Orhei au fost sărbătoriți 101 ani de la Marea Unire. Sute de oameni ce simt românește au mărșăluit pe străzile orașului. Evenimentul a fost organizat de Mitropolia Basarabiei. Un Te Deum în memoria celor care au înfăptuit Unirea de la 1918 a avut loc la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Vasile de la Poiana Mărului", notează Radio Chișinău.Orheienii au participat la Marșul Unirii, care s-a desfășurat din fața Bisericii Sf. Vasile, până la monumentul lui Vasile Lupu, din centrul orașului, unde a avut loc un concert și s-a jucat Hora Unirii. Oamenii din Orhei spun că România este și țara lor. „Este o sărbătoare nemaipomenit de mare pentru că suntem o părticică din România și deși suntem despărțiți de Prut, noi ne considerăm frați. Orhei nu este roșu, „șorist", noi ne-am gândit că înainte de a merge la Chișinău să susținem inițiativa părintelui Aga. E sărbătoare tuturor românilor și aici la Orhei. Orheiul reprezintă tot ce are mai bun Basarabia. Aici sunt mulți români, ca și în orice sat din Basarabia, mai ales elevii, profesorii, intelectualitatea…", a declarat un participant. La eveniment a participat și ambasadorul României în R. Moldova, Daniel Ioniță, care a apreciat loialitatea orheienilor față de statul român. Pe 1 decembrie s-a realizat visul de aur de aur al poporului nostru, a subliniat Daniel Ioniță. „Este ziua când trebuie să privim cu recunoștință către trecut și trebuie să privim cu încredere către viitor pentru că întotdeauna viitorul se construiește pe umerii trecutului. Cu toții trebuie să ne asumăm acest trecut și cu toții trebuie să avem încredere în România", a menționat acesta. Proaspătul consilier raional de Orhei și organizatorul marșului, preotul Sergiu Aga afirmă că orheienii mereu au ținut la România. „Orheienii întotdeauna au simțit românește, orheienii au fost întotdeauna cei care au promovat românitatea. La ce am asistat în ultima vreme mi se pare un lucru nefiresc pentru că atât orheienii, cât și alte localități, au fost pradă unor experimente sociale", a subliniat preotul. Deputatul Octavian Țîcu a nuanțat drumul greu până la Unirea din 1918, declarând că „românii au mers greu spre Marea Unire. Au fost ca niște copii care au crescut în imperii diferite, ardelenii sub unguri și habsburgi, Basarabia sub ruși".La 1 decembrie 1918, mii de români au mers la Alba Iulia pentru a consfinți prin voia lor întregirea României.