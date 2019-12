(foto) Winter is coming. La Bălți au căzut primii fulgi de nea

19:15

Interpreta de origine americană Britney Spears împlinește astăzi 37 de ani. Încă de la debutul ei artistic, Spears a fost creditată ca „conducătoarea" renașterii muzicii pop dedicate adolescenților de la sfârșitul anilor '90. Generații întregi au crescut împreună cu muzica interpretei.