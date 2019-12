India: Grămezi de spumă poluantă, pe o plajă celebră din Chennai

13:30

Ministerul Finanțelor a prezentat un proiect nou de lege fiscală prin care are intenția de a impozita companiile străine ce prestează servicii electronice online (de ex. Windows, Netflix, HBO, Google, PayPal etc.) pentru persoanele fizice din Republica Moldova. Cu alte cuvinte, orice tranzacție sau plată făcută online de către consumatori va fi impozitată în țară, iar companiile vor fi nevoite să se înregistreze la fisc, dacă vor să opereze în Moldova. Au estimat că această măsură va aduce 100 m...