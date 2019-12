Alte două vedete pop din Coreea de Sud s-au sinucis în ultimele săptămâni. Care este rata sinuciderilor în R. Moldova

11:10

PE SCURT Creierul nostru devine din ce în ce mai mic. În ultimii 20 de mii de ani, el s-a redus cu 17,4%, potrivit unui nou studiu. „Și spre deosebire de afirmațiile controversate potrivit cărora oamenilor le-au început a crește „coarne" din cauza utilizării active a smartphone-urilor, problema micșorării creierului nu poate fi atribuită tehnologiei […]