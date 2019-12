Berea belgiană vă poate ajuta să combateți obezitatea și să aveți un somn bun

Este o cercetare pentru care merită să închini un pahar de bere. Și asta deoarece bere poate fi bună pentru sănătate. Oamenii de știință au descoperit că unele beri conțin milioane de bacterii probiotice care aduce o mulțime de beneficii, de la combaterea obezității până la un somn mai bun. În special berile belgiene. Spre deosebire de alte mărci, acestea sunt fermentate de două ori – o dată la fabrica de bere și din nou în sticlă. A doua fermentație crește rezistența berii și creează un gust specual. Important pentru sănătate, fermentația din sticlă folosește o altă tulpină de drojdie față de drojdia de bere tradițională. Această drojdie nu doar transformă zahărul din cereale în alcool, ci și acizii care distrug bacteriile care ne pot îmbolnăvi. Profesorul Eric Claassen, expert la Universitatea Amsterdam, a declarat: „Vei obține o bere mai puternică, care este foarte, foarte sănătoasă”. „Nu vrem să oferim oamenilor un motiv pentru a bea mai multă bere”. Cercetătorii de la Universitatea Nebraska din SUA au descoperit că unele sticle de bere conțin până la 50 de milioane de bacterii „bune”. Odată ajunse în intestin, bacteriile probiotice ucid bacteriile „rele”. De ce este diferită berea belgiană? Pentru cei care preferă berea, Belgia cu siguranță e un mic colț de rai. Legenda cea mai răspândită despre berea belgiană este aceea că este produsă de călugări, ceea ce este adevărat, într-un fel. Se spune că cea mai bună bere din lume e produsă de călugării de ordin trapist de la Abația Sf. Sixtus de Westvleteren, din Belgia. Dintre cele 10 mănăstiri de ordin trapist care fabrică bere, Westvleteren produce cantitatea cea mai mică: puțin peste 5.000 de litri pe an. Berea trapistă este cu mult diferită de berea pe care o găsim în comerț. Are arome complexe, călugării care o produc pun accent pe calitate, nu pe cantitate și este cu adevărat specială. În plus, berea obișnuită are nevoie de doar 3 zile pentru a fi preparată, dar o bere trapistă poate dura chiar și trei luni pentru a fi gata de consum.

