Persoanele care călătoresc cu trenul spre Moscova vor beneficia de reduceri la procurarea biletelor

15:40

Pilotul unei aeronave cu probleme povestește că a fost aproape de infarct când a văzut că lângă el au apărut două avioane de luptă ale forțelor aeriene britanice. Pilotul lucrează pentru o companie care livrează avioane și decolase din Tel Aviv cu destinația New Hampshire, SUA. Însă când a pătruns în spațiul aerian al Marii Britanii, sistemul de comunicare radio al aeronavei s-a defectat, iar piloții nu au mai putut fi contactați, potrivit DailyStar. Din acest motiv, forțele aeriene britanice au trimis două avioane de luptă de tip Eurofighter Typhoon, care să escorteze aeronava. Piloții au fost surprinși însă de această intervenție și au fost cuprinși de panică. “Am fost aproape de un infarct când m-am uitat în stânga mea și am văzut unul (Typhoon, n.r.) atât de aproape. Am pornit luminile de aterizare și am luat legătura prin radio cu piloții. Vorbeam deja cu turnul de control din Londra, în acel moment. Au mai rămas cu noi vreo 5 minute”, a povestit pilotul Steven Giordano. Giordano, un fost pilot de linie, spune că i-a luat 10 minute pentru a-și da seama că a pierdut transmisiunea radio, după ce a întâmpinat probleme încă de când se afla deasupra Germaniei. Acesta spune că este impresionat de cât de repede au intervenit avioanele de vânătoare. Mai multe persoane au raportat un sunet puternic, ce semăna cu o explozie, la primele ore ale dimineții de duminică. Autoritățile de la Londra au lămurit situația într-un comunicat în care precizează că a fost vorba despre un boom sonic, produs de două avioane de luptă ale forțelor aeriene britanice care au intervenit în cazul unuei aeronave rămasă fără .