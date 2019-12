Două băuturi alcoolice autohtone, desemnate cu titlul Notorium ca Marcă Recunoscută (VIDEO)

09:50

După ce premierul Ion Chicu a spus că existența unui singur aeroport internațional în țara noastră reprezintă un element de monopol, președintele Igor Dodon pare să-l susțină. Dodon crede că în R. Moldova e nevoie de încă două aeroporturi, iar dacă un partener privat vrea să facă „un aeroport de la zero, în câmp”, nu are decât să învestească banii. Mai mult, Dodon crede că un aeroport în plus ar atrage companiile low cost, iar moldovenii nu vor mai merge să zboare din România.