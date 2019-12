Neagu, trofeu pentru cea mai bună jucătoare de handbal din lume în 2018

15:30

Dorința de a te îngaja în cîmpul muncii nu e din prima cea mai reușită încercare. Acesta a fost subiectul noii comedii a celor de la Zîmbărele, transmite Noi.md. Cele două angajate nu-s chiar în cele mai bune relații cu șeful. El are pretenții la ele pentru că nu-și îndeplinesc munca la timp. O tînără care are dorința de a se angaja are ”norocul să dea” chiar pe mîina loc. ”Ai un copil, nu ai expe