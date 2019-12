Cum să supraviețuim într-o situație de criză, în ciuda indiferenței și lipsei de profesionalism a medicilor

14:00

Mîine, la Judecătoria Orhei, va fi reluată prima ședință de judecată în dosarul în care Gheorghe Petic este învinuit de viol, după ce acesta a fost eliberat la data de 19 iulie.„Am eu multă răbdare, dar și răbdarea asta are o limită. Și încă ceva, eu am dreptul la ultima luptă cu cea a mafiei judecătorilor și procurorilor corupți, lași, falși, fățarnici, mizerabili, asta am văzut în ochii lor