Vadim Lelic: Mi-am propus ca orașul Telenești să devină un pol de dezvoltare economic

Noile provocări în dezvoltarea regiunilor Republicii Moldova au fost puse în discuție marți, 19 noiembrie, la Bălți, în cadrul unei mese rotunde dedicată prevederilor capitolului 20 („Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier și regional”) al Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, Planul de Acțiuni al Acordului RM-UE și perspectivele dezvoltării regionale în contextul unei noi paradigme în domeniu. Masa rotundă a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord în colaborare cu Institutul de Dezvoltare Economică Regională (REDI), sub egida proiectului GIZ „Exchange Platform for the Chapters on Regional Development within the Association Agreements of Georgia, Moldova and Ukraine”.