„Trump a fost ales de Dumnezeu” și alte lucruri ce s-au întâmplat în lume săptămână trecută

20:20

PE SCURT Normalitatea e o noțiune relativă. Limitele normalității pot fi sfidate cu cele mai neobișnuite decizii. Toamna aceasta autoritățile centrale, locale dar și cele ale unor instituții din diferite țări, de la Dacota americană până la Siberia rusească, au luat decizii care au trezit nedumerirea și uneori zâmbete. Hotărârile ciudate nu țin de cont […]