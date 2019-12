Călătorește cu trenul. Persoanele care aleg să viziteze Moscova pot beneficia de mai multe reduceri la procurarea biletelor

11:30

În fiecare an, la 2 decembrie se marchează Ziua internaţională pentru abolirea sclaviei (International Day for the Abolition of Slavery), dată la care a fost adoptată de către Adunarea Generală Convenţia Naţiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane şi a exploatării prin prostituţie - Rezoluţia 317(IV) din 2 decembrie 1949, potrivit site-ului un.org.