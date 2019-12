Mold-street: Cîte Vize Schengen au fost eliberate în Moldova după liberalizarea regimului de vize

10:00

Zîmbete, bucurie, cîntece, dans și multă voie bună,așa a fost ieri la inaugurarea bradului din centrul capitalei, scrie Noi.md. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a fost la inaugurarea pomului de crăciun alături de familie. {{407488}}”În acest an, am consolidat eforturile cu Președinția, Parlamentul, Guvernul și Primăria Chișinău, pentru a organiza o sărbătoare de neuitat. Eu cred că am r