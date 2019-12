Un moldovean a vrut să zboare la Londra cu circa 6000 de țigări ascunse în bagaj

19:20

Fata a intrat să înoate cu mamiferele marine, știut fiind faptul că acestea sunt prietenoase și jucăușe. Numai că, de această dată, doi delfini parcă au înebunit și au atacat-o pe micuță, mușcând-o și provocându-i multe zgârieturi și răni adânci, a notat The Sun. Laura Yeo, 40 de ani, mama fetei, a povestit că a asistat la atacul animalelor, care au vrut s-o tragă pe fată sub apă. Animalele au trântit-o de colo colo, au mușcat-o și n-au ascultat ordinele disperate ale personalului care se ocupa...