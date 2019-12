Noua președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost învestită în funcție

06:10

Odata cu alegerea domnului Stoianoglo in functia de Procuror General, s-a finisat o etapa in epopea privind evolutia reformei Procuraturii in R.Moldova. Sa ne amintim ca in anul 2016 Parlamentul RM, a adoptat o lege a Procuraturii noua, la care s-a lucrat peste trei ani de zile si care a fost apreciata pozitiv de catre […]