FOTO: Studenții basarabeni care își fac studiile în România au dansat Hora Unirii la Alba-Iulia

„Am pus pe picioare Rainbow Horses Learning Centre în 2011, după ce am lucrat cu copii cu autism la o școală specializată. Noi lucrăm cu copii din patru comitate: Leicestershire, Nottinghamshire, Derbyshire și Lincolnshire. Totul a început într-o vară, când am înființat un program pilot în care copiii cu autism au interacționat cu caii. Nu-mi venea să cred ce impact pozitiv a avut asupra lor într-un timp atât de scurt. Am văzut îmbunătățiri cu vorbirea, cu somnul, cu anxietatea și cu abilitățile...