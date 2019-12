1 Decembrie, Ziua Marii Uniri. Cum a fost sărbătorită Ziua Națională a României la București

Pas cu pas descrierea PARADEI Ora 11.00, începe parada militară din București. de Triumf. Startul manifestărilor a fost dat cu salutul Drapelului de Luptă şi trecerea în revistă a Gărzii de Onoare de către preşedintele Klaus Iohannis, după care a fost intonat Imnul Naţional. Pe timpul intonării imnului au fost executate 21 de salve de tun. Şeful statului a depus o coroană de flori la Arcul de Triumf. Și anul acesta, parada militară Națională a fost deschisă de aviația militară. Primul a fost un elicopter IAR 330 PUMA din dotarea Bazei 90 Aeriene, care a purtat drapelul național. A urmat o formație de 3 elicoptere IAR 330 PUMA din dotarea Bazei 90 Aeriene. A survolat Piața Arcului de Triumf o formație de 3 aeronave C-27J SPARTAN din dotarea Bazei 90 Transport Aerian Otopeni. Au evoluat pentru a treia oară la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale Forţele Aeriene Regale Canadiene, cu 2 avioane CF-188 Hornet, din cadrul detașamentului Air Task Force România, dislocate la Mihail Kogălniceanu în cadrul operațiunii REASSURANCE. Parada militară națională a continuat cu defilarea blocului de tehnică militară. Prin faţa tribunei oficiale a defilat detaşamentul de tehnică din dotarea Forțelor pentru operații speciale. Din cadrul detașamentelor cu tehnică din dotarea Forțelor Terestre au defilat 5 transportoare blindate de trupe tip PIRANHA III C din dotarea Brigăzii Multinaţionale Sud-Est. Infanteriştii polonezi, comandați de locotenent Sebastian Frankiewicz, locțiitorului comandantului de companie, vă prezintă onorul îmbarcați pe cinci transportoare amfibii blindate ROSOMAK din dotarea Armatei Poloneze. A trecut pe sub Arcul de Triumf și detașamentul format din derivatele Mașinii de Luptă a Infanteriei 84 M JDERUL. Sunt destinate comenzii şi controlului, evacuării medicale şi evacuării tehnicii avariate. Contingentul polonez a fost urmat de un modul alcătuit din cinci maşini de luptă ale infanteriei 84M JDERUL. MLI-84M JDERUL este un vehicul de luptă blindat, amfibiu, pe şenile, care asigură transportul protejat al grupei de infanterie şi ducerea luptei de către aceasta. Maşina de luptă a infanteriei 84 M – "Jderul" nimiceşte inamicul şi angajează lupta cu vehiculele blindate ale acestuia. De asemenea, are capacitatea de a combate ținte aeriene şi de a executa lovituri în dispozitivul inamicului. A defilat detaşamentul tancurilor TR 85 M 1 "Bizonul". TR 85 M1 este un tanc proiectat în România, iar varianta modernizată TR 85 M1 "Bizonul" este o versiune compatibilă cu standardele NATO în domeniu. Parada militară națională continuă cu defilarea detașamentului de tehnică din dotarea Forțelor Aeriene. A defilat radarul mobil 3D TPS 77, cel mai modern radar din înzestrarea Forțelor Aeriene, intrat în dotare în luna iulie a anului 2019. Radarul tridimensional TPS-77 execută misiuni de supraveghere a spațiului aerian în cadrul misiunii de luptă pe timp de pace - Serviciul de Luptă Permanent Poliție Aeriană. A trecut prin Piaţa Arcului de Triumf detaşamentul de rachete sol-aer HAWK, comandat de locotenentul Cristiana SÎNPETREAN. Convoiul de tehnică HAWK este format din patru autospeciale de transport rachete. În vara acestui an, militarii Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer au executat în cadrul celui mai mare exercițiu multinațional desfășurat în 2019 pe teritoriul național, SABER GUARDIAN. Blocul de defilare al Ministerului Afacerilor Interne a fost deschis de Poliția Română. Prin faţa tribunei oficiale au trecut 10 motociclete BMW și 3 autospeciale Audi Q5și 3 autospeciale Audi A4, aflate în dotarea Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei. Defilarea a continut cu cea mai nouă tehnică de intervenţie a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Formaţia pentru defilare a pompierilor militari a fost deschisă de motocicletele de intervenție SMURD. Parada pedestră a armatei include în premieră detașamentul Comandamentului Forțelor Întrunite, împreună cu detașamente ale Forțelor Terestre, ale Forțelor Aeriene și Navale, ale celor două comandamente de armă – Comandamentul logistic întrunit și Comandamentul comunicațiilor și informaticii, ale instituțiilor de învățământ liceal, academic și de specialitate. Defilarea efectivelor Ministerului Apărării Naționale este continuată de defilarea efectivelor Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Național de Informații. Au trecut pe sub Arcul de Triumf drapelele de epocă, purtate de tineri militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Drapelele de epocă au aparţinut unităţilor care au scris pagini de glorie pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial. La comanda plutonului, purtând uniforma Primului Război Mondial, s-a aflat locotenentul Ecaterina Isabela Diaconu. A defilat Asociaţia Tradiţia Militară, grupul de reconstituire istorico-militară care reprezintă România la Uniunea Europeană pe acest profil. Detaşamentul poartă uniformele şi echipamentul de campanie ale Armatei Regale Române din anii 1915-1919: de Infanterie (cu cască), de Grăniceri (cu coif), de Vânători (cu capelă) şi de Vânători de Munte (cu pălării Alpini). Numeroase efecte şi accesorii de epocă sunt originale. În acest bloc de paradă au defilat, tot în uniforme româneşti, şi câţiva membri ai Asociaţiei Deutsches Freikorps. Ora 12,05 - Defilează un detașament al Asociației Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi, comandat de colonel (r) Dan Cosma, prim-vicepreședintele asociației, veteran al teatrelor de operații din Bosnia și Herțegovina și Irak. Drapelul asociației a fost purtat de plutonierul major Ionuț Butoi, veteran rănit în Afganistan, medaliat de două ori cu aur la Jocurile INVICTUS de la Toronto și Sidney. În detașament se află președinți de sucursale, membrii ai Consiliului Director, membrii ai sucursalelor AMVVD din România. Marea majoritate a detașamentului este format din miliari veterani răniți în teatrele de operații, militari ce poartă cu ei urmele războiului. Au trecut pe sub Arcul de Triumf detașamentele străine. Militarii americani care au defilat fac parte din Batalionul 1 al Regimentului 5 Cavalerie, unitatea cu tradiția cea mai îndelungată din Forțele Terestre ale Statelor Unite al Americii. Vine rândul militarilor din R. Moldova. Contingentul Armatei Naționale a Republicii Moldova este format din 26 de ofițeri și subofițeri ai Companiei Gărzii de Onoare. Plutonul moldovenesc a fost condus de maiorul Vasile Ojoga, iar drapelul de stat a fost purtat de locotenentul major Victor Şipilov. Totodată, este menționat faptul că militarii din Compania Gărzii de Onoare defilează la parada militară din România începând cu anul 2014. Bulgaria a participat cu 18 militari, Canada cu 31 de militari, Cehia cu 6 militari, Franța cu 31 de militari, Germania cu 39 de militari,Grecia cu 27 de militari, Italia cu 16 militari. S-au mai alăturat militari din Croația, Georgia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Slovenia, Turcia, Ucraina. A urmat Blocul de paradă al Forţelor Terestre Române este comandat de generalul-maior Dorin Blaiu, comandantul Componentei Operaţionale Terestre şi locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre. Au defilat "Scorpionii Roşii", aşa cum sunt cunoscuţi militarii Batalionului 26 Infanterie. Ei au deschis, în anul 2002, seria participării batalioanelor româneşti în teatrul de operaţii din Afganistan. Au îndeplinit 13 misiuni internaționale în Angola, Albania, Kosovo, Irak şi Afganistan. Militarii Batalionului 30 Vânători de Munte "Dragoslavele" din Câmpulung Muscel, comandanți de locotenent-colonelul Ionuţ Ilinca, au trecut și ei pe sub Arcul de Triumf.În urmă cu 1 an, vânătorii de munte musceleni participau în Afganistan la misiunea NATO "Resolute Support". A trecut pe sub Arcul de Triumf Blocul de paradă pedestru al Ministerului Afacerilor Interne a fost deschis de Garda drapelului şi de detaşamentele de studenţi din Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza". Blocul de paradă al Forţelor Navale a fost alcătuit din 5 detaşamente. De la 1 ianuarie 2020, ca o recunoașterea a profesionalismului marinarilor români, România va deține pentru prima dată comanda unei grupări navale permanente a NATO, care va executa misiuni în Marea Neagră și în Marea Mediterană. Este vorba de comanda grupării navale de luptă împotriva minelor marine și a amenințărilor subacvatice pe care o va exercita puitorul de mine și plase "Viceamiral Constantin Bălescu". Detaşamentul Serviciului Român de Informaţii a fost format din luptători ai Brigăzii Antiteroriste. Ei au ca principale misiuni intervenţia antiteroristă și contrateroristă la nivel naţional. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost cel al defilării Detaşamentului de Cavalerie al Jandarmeriei. Cavaleria este folosită pentru executarea misiunilor de intervenţie pentru asigurarea şi restabilirea ordinii publice cu ocazia competiţiilor sportive şi cu prilejul manifestărilor ce implică aglomerări mari de persoane. Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" este depozitarul şi continuatorul tradiţiilor tuturor unităţilor de gardă, începând cu anul 1860. Astăzi este singura unitate a Armatei României care execută misiuni de ceremonii şi onoruri militare la cel mai înalt nivel. În finalul paradei, muzicile militare reunite ale Garnizoanei Bucureşti au prezentat onorul. Serviciul Muzicilor Militare este unitate reprezentativă a Armatei României, aflată în subordinea Comandamentului Logistic Întrunit. Ce noutăți au fost anul acesta Anul acesta a defilat pentru prima dată detaşamentul Comandamentului Forţelor Întrunite şi radarul mobil 3D TPS 77, cel mai modern radar din înzestrarea Forţelor Aeriene. Comandantul paradei militare naţionale a fost generalul-maior Vasile Toader, locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Apărării.

